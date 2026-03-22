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Deslizamentos de terras e queda de árvores mobilizam bombeiros em Machico

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Esta manhã, os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados para três ocorrências relacionadas com deslizamentos de terra e uma queda de árvore.

A primeira ocorrência registou-se na zona do Seixo, em Água de Pena, seguindo-se a queda de uma árvore no sítio do Folhadal, no Porto da Cruz, e, por fim, um deslizamento na Estrada Regional 109, no Caniçal.

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