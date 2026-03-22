Deslizamentos de terras e queda de árvores mobilizam bombeiros em Machico
Esta manhã, os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados para três ocorrências relacionadas com deslizamentos de terra e uma queda de árvore.
A primeira ocorrência registou-se na zona do Seixo, em Água de Pena, seguindo-se a queda de uma árvore no sítio do Folhadal, no Porto da Cruz, e, por fim, um deslizamento na Estrada Regional 109, no Caniçal.
Todos os acessos já foram repostos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo