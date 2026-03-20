Queda de árvore e galhos na Estrada João Gonçalves Zarco

Ao início da manhã de hoje, pelas 7h20, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para a Estrada João Gonçalves Zarco, na sequência da queda de uma árvore e de vários galhos que obstruíram a via, obrigando ao corte da circulação rodoviária.

A corporação, que destacou dois operacionais e um veículo, procedeu ao corte e remoção da árvore e dos detritos, permitindo o restabelecimento da normal circulação na estrada.