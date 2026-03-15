AC Milan perde, deixa Inter fugir e Rafael Leão entra em confronto com treinador
O AC Milan foi hoje derrotado no campo da Lazio, por 1-0, resultado que permitiu ao Inter Milão reforçar a liderança da Liga italiana de futebol, mesmo com um empate na 29.ª jornada.
A ronda vai terminar com o Inter com oito pontos de avanço para o AC Milan, segundo classificado, mesmo depois de se ter ficado apenas pela igualdade (1-1) no sábado, na receção à Atalanta.
Além do desaire, quando tinha tudo para se aproximar do seu eterno rival e do primeiro lugar, o ambiente no emblema 'rossoneri' parece estar longe do ideal.
O internacional português Rafael Leão, muito desagrado por ter sido substituído na segunda parte, entrou em confronto aberto com Massimiliano Allegri, rejeitando qualquer contacto com o treinador quando saiu do relvado, mostrando-se furioso com a decisão.
Esta foi mesmo a primeira derrota fora de portas do AC Milan esta temporada na Serie A, numa partida que ficou decidida com um remate certeiro do dinamarquês Gustav Isaksen, aos 26 minutos, com a Lazio a contar com Nuno Tavares no 'onze' inicial.
Por seu lado, a equipa romana segue no nono lugar, com 40 pontos, e sem grandes hipóteses de alcançar a zona de acesso às competições europeias da próxima temporada.