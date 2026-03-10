Treinador Luís Pinto deixa Vitória de Guimarães dois meses após vencer Taça da Liga

O treinador Luís Pinto está de saída do Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol pelo qual venceu a Taça da Liga em 10 de janeiro, confirmou hoje à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O técnico, de 36 anos, ainda marca presença hoje em Guimarães para tratar de detalhes burocráticos, antes de consumar a rescisão do contrato que o ligava aos vimaranenses até ao final da época 2026/27.

Contratado ao Tondela no início da presente temporada, após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa, Luís Pinto deixa a equipa minhota na nona posição, com 32 pontos ao cabo de 25 jornadas, a nove do Gil Vicente, que ocupa o quinto lugar, o último que pode valer acesso à Liga Conferência e que foi traçado como objetivo dos vitorianos para a época em curso.

Pelo meio, o técnico guiou o Vitória ao terceiro título da sua história, a Taça da Liga, após três triunfos com reviravolta sobre o FC Porto, nos quartos de final, no Estádio do Dragão (3-1), sobre o Sporting, nas meias-finais (2-1), e sobre o vizinho e rival Sporting de Braga, na final, também em Leiria, por 2-1.

No campeonato, o emblema de Guimarães apresentou um desempenho oscilante, conquistando três triunfos nas primeiras 10 jornadas, antes de subir de rendimento até ao final da primeira volta, que concluiu no sexto lugar, com 25 pontos, e de 'perder gás' na segunda volta, em que soma, até agora, sete pontos em 24 possíveis.

Adjunto nos escalões de formação do Boavista e do Salgueiros e nas equipas principais do Trofense e da União de Leiria, Luís Pinto estreou-se como treinador principal na época 2018/19, pelo emblema leiriense, na Série C do Campeonato de Portugal, à época o terceiro escalão luso.

O treinador representou ainda o Mirandela, também em 2018/19, o Felgueiras, em 2019/20, o Real Massamá, em 2020/21, o Leça, na época 2021/22, o Lusitânia de Lourosa, na primeira metade da época 2022/23, e o Fafe, por ano e meio, até ao final da temporada 2023/24, antes de se estrear na II Liga pelo Tondela, no campeonato anterior.