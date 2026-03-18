Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado
Um acidente na via rápida, ocorrido há pouco, está a provocar congestionamento no sublanço Quebradas–Esmeraldo.
Ao que foi possível apurar, do sinistro não terão resultado feridos, uma vez que, até ao momento, nenhuma corporação de bombeiros foi accionada para o local.
Ainda assim, o trânsito já regista filas superiores a três quilómetros de extensão, entre o km 12 e o km 8,6, no sentido Machico–Ribeira Brava.
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