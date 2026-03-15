Tiago Berenguer regressa aos títulos internacionais

O atleta Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, conquistou este domingo o título de Campeão de Sub-19 Singular Homens no Iberdrola Spanish Open 2026, que decorreu entre os dias 13 e 15 de Março de 2026, no Polideportivo Corredoria Arena, em Oviedo, Espanha.

Em representação da Seleção Nacional de Sub-19, Tiago Berenguer competiu na vertente de Sub-19 Singular Homens, regressando aos títulos internacionais de badminton com uma prestação de grande nível ao longo de toda a competição.

A prova foi disputada em formato eliminatório, com o atleta madeirense a superar todos os seus adversários até garantir um lugar na final.

No encontro decisivo, Tiago Berenguer enfrentou o atleta de Singapura, Herbert Blairdimir, num jogo muito disputado. O madeirense venceu em dois sets, pelos parciais de 22-20 e 21-15, confirmando assim a conquista do título.

O torneio contou também com a participação da atleta Maribel Sousa, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, que competiu nas vertentes de Sub-19 Singular Senhoras e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta espanhola Aitana Tejeiro.