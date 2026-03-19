É numa sequência de sete jornadas consecutivas sem vencer que o Nacional joga no sábado com o Famalicão, encontro relativo à 27.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30.

Embora a equipa precise urgentemente de pontuar, a verdade é que o treinador Tiago Margarido garante que o empate não o satisfaz e que o Nacional vai, por isso, jogar para vencer em casa do sexto classificado.

“Com todo o respeito pelo Nacional e pelo Famalicão, mas, mais pelo Nacional, temos de ir para todos os jogos para vencer. Portanto, se me dessem o empate, hoje, não aceitaria", notou.

Para esta partida, o técnico, de 37 anos, não vai contar com Jesús Ramirez, melhor marcador dos nacionalistas no campeonato, com 13 golos, uma vez que o goleador viu o quinto amarelo no campeonato na última jornada frente ao Estoril Praia.

Uma ausência que pode abrir a porta para a primeira titularidade de Lucas João na presente edição da I Liga, sendo que também Pablo Ruan espreita uma oportunidade no onze. Contudo, Margarido preferiu não desvendar quem será o escolhido para substituir o internacional venezuelano.

“Obviamente que eu não vou dizer quem vai jogar, visto que são dois jogadores com características muito diferentes, mas o que sei é que estão ambos completamente preparados para fazer os 90 minutos."