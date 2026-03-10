Governo Regional reforça importância de aproximar as estruturas operacionais do poder local

Micaela Freitas reforçou, esta manhã, a importância de aproximar as estruturas operacionais do poder local e de investir na prevenção, particularmente numa fase em que o risco de incêndios rurais tende a aumentar. A secretária regional de Saúde e Proteção Civil esteve na abertura de uma sessão técnica especificamente desenhada para os autarcas de freguesia da Região.

O encontro surge na sequência de um ciclo de formação iniciado com os executivos municipais, visando garantir que, num momento de adversidade, todos os intervenientes saibam como agir e falem a mesma linguagem.

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, durante a componente teórica, "os eleitos locais foram sensibilizados para o seu papel estratégico enquanto estruturas de proximidade essenciais na prevenção e apoio direto às populações". A iniciativa foca-se na clarificação do papel das Juntas de Freguesia no Sistema Regional de Proteção Civil e na articulação prática com os serviços municipais.

Micaela Freitas reforçou que os presidentes de Junta, pelo contacto direto que mantêm com os cidadãos, "são peças fundamentais para o desenvolvimento de comunidades mais resilientes e preparadas". A governante assumiu que o investimento contínuo na formação e nos meios é uma prioridade do Governo Regional para fortalecer o patamar local de protecção civil e a segurança de todos.

A jornada prossegue agora com visitas guiadas a infraestruturas estratégicas, como o Comando Regional de Operações de Socorro e o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER). Os autarcas estão a conhecer de perto ferramentas tecnológicas recentemente inauguradas para apoio à decisão e gestão de emergências. O programa prevê ainda uma visita ao Posto de Comando Operacional e Unidade de Sistemas Aéreos Não Tripulados e ao Centro de Meios Aéreos.

