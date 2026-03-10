Governo Regional implementa medida experimental para reduzir congestionamento na Ribeira Brava

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, através da Direcção Regional de Estradas, vai implementar, em regime experimental, uma solução de gestão de tráfego, que será testada no próximo dia 27 de Março, no concelho da Ribeira Brava, com vista a melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o congestionamento recorrente no interior do Túnel da Ribeira Brava, que estabelece a ligação entre a Rotunda da Ribeira Brava (sul) e a freguesia da Tabua.

Em nota emitida, o Governo Regional alerta que "o desenvolvimento económico e a crescente dinâmica registada nos últimos anos na zona oeste da Madeira têm contribuído para um aumento significativo da mobilidade e da circulação rodoviária nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, colocando novos desafios à rede viária local".

Segundo dados de 2025, circulam cerca de 26 mil veículos por dia no sublanço da Via Expresso, entre a Rotunda Norte e a Rotunda Sul da Ribeira Brava, "evidenciando a relevância e a urgência de medidas que melhorem a gestão do tráfego naquela zona", assume o Governo da Madeira.

A solução, explica Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, consiste na regulação do trânsito rodoviário através da colocação de um semáforo na via esquerda do sentido descendente (Serra de Água – Ribeira Brava), junto à rotunda da Ribeira Brava (sul), que será accionado apenas nos períodos de maior congestionamento no túnel que liga a Tabua à Ribeira Brava.

O teste permitirá avaliar, em contexto real de circulação, "o impacto desta medida na organização do tráfego e na gestão dos fluxos automóveis numa das zonas com maior intensidade de circulação da rede viária regional", revela o Executivo Madeirense.

A iniciativa integra um estudo, iniciado no último trimestre de 2025, que resulta de um levantamento detalhado da circulação rodoviária na área e que incluiu contagens de tráfego e análise dos movimentos de veículos nos períodos de maior afluência. O principal objectivo do estudo é analisar o comportamento do tráfego local, identificar os pontos de maior constrangimento e avaliar soluções que possam mitigar a formação de filas de espera ao longo do túnel.

Entre as soluções prováveis constam ainda alterações na sinalização da rotunda, destinadas a reduzir filas e facilitar o escoamento do trânsito.

Para o secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, a realização de testes práticos no terreno "é essencial para assegurar que as soluções adotadas respondam de forma eficaz às necessidades das populações e às dinâmicas de mobilidade na zona oeste da Madeira".

Estamos empenhados em encontrar soluções concretas que permitam melhorar a circulação rodoviária e reduzir os constrangimentos sentidos diariamente por quem utiliza esta via. Este teste constitui um passo importante para avaliar, em contexto real, uma medida que poderá contribuir para tornar o trânsito mais fluido e seguro, reforçando a qualidade da mobilidade na Ribeira Brava e nos concelhos vizinhos da Ponta do Sol e Calheta. Pedro Rodrigues

A solução foi apresentada aos presidentes das Câmaras Municipais da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, numa reunião realizada na Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas. O Governo Regional sublinha que, durante o encontro, os autarcas "manifestaram concordância com a realização do teste e com a solução proposta, sublinhando a importância de avançar com medidas que permitam melhorar a fluidez do tráfego numa zona que concentra diariamente um elevado volume de circulação, em benefício das três autarquias".

Durante a reunião foram também analisadas várias soluções de curto e médio prazo, incluindo intervenções em arruamentos estratégicos e reforço da sinalização em pontos críticos. As propostas têm em conta a evolução do turismo, as deslocações pendulares entre concelhos e o aumento do tráfego nas principais vias e na Via Expresso.

O encontro permitiu ainda "reforçar a importância de um planeamento integrado da rede viária da zona mais a oeste da Madeira, assegurando que as soluções propostas beneficiem de forma equilibrada todos os concelhos envolvidos e contribuam para melhorar a acessibilidade a serviços e atividades económicas".

Os dados recolhidos durante o teste serão posteriormente analisados no âmbito do estudo em curso e poderão servir de base à definição de medidas complementares destinadas a melhorar a circulação rodoviária e reforçar as condições de mobilidade na Região.