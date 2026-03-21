Marítimo vence UD Oliveirense e reforça liderança

Um golo de Carlos Daniel ao minuto 65 permitiu ao Marítimo, vencer a UD Oliveirense e reforçar a liderança na Liga Portugal 2/Meu Super (II Liga) e continuar com a ‘chama bem viva’ pela tão desejada subida ao escalão principal do futebol português, a I Liga.

A jogar em casa os verde-rubros foram superiores ao adversário apesar de, na primeira parte, nunca ter conseguido encontrar, com sucesso, o caminho para a baliza da UD Oliveirense.

Já na segunda parte os madeirenses festejaram golo logo no primeiro minuto, por intermédio de Romain Correia, mas o árbitro Ricardo Baixinho veio a anular o lance, e bem, devido a falta de Noah Madsen sobre Tiago Brito já na área do conjunto de Oliveira de Azeméis.

A festa do golo maritimista, esse aconteceu ao minuto 65. Cruzamento de Paulo Henrique para o coração da área adversária com Adrian Butzke a cabecear para defesa do guarda-redes Ricardo Ribeiro que deixou a bola adiantada, na pequena área, onde Carlos Daniel aproveitou para rematar certeiro.

Até final ainda houve alguns lances de perigo em ambas as balizas, mas o resultado não viria a se alterar.

Com a terceira vitória consecutiva no campeonato a equipa orientada por Migue Moita continua na frente com 56 pontos, mais seis que o Académico de Viseu. Quanto à UD Oliveirense somou novo desaire e continua assim no penúltimo lugar da classificação.