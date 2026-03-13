Marítimo reage à decisão da Federação de Andebol

Carlos André Gomes, presidente do Club Sport Marítimo, já reagiu através de um comunicado, à decisão do Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal, organismo que decidiu atribuir à equipa do Marítimo da Madeira Andebol SAD falta de comparência e derrota por 15-0, na partida que deveria realizar frente ao FC Porto, na penúltima jornada, da fase regular do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, em seniores masculinos, relegando os verde-rubros para o grupo B, da fase final.

"A Marítimo Madeira Andebol SAD não pode deixar de manifestar a sua posição relativamente à decisão assumida pela Federação Portuguesa de Andebol na sequência dos acontecimentos que impediram a nossa equipa de cumprir a deslocação para o encontro diante do Futebol Clube do Porto. No entendimento da Marítimo Madeira Andebol SAD, a decisão tomada pela Federação não salvaguarda o interesse do desporto nem o bem-estar físico dos atletas, criando ainda um precedente preocupante. A interpretação agora assumida pela Federação estabelece que, em situações de comprovado impedimento de viagem, os jogos não devem ser

reagendados, sendo aplicada de imediato a falta de comparência, uma posição que o Marítimo não pode aceitar nem compreender", adiantam os verde-rubros no comunicado.

Mais à frente, o Marítimo recorda que "numa primeira abordagem ao processo, a própria Federação Portuguesa de Andebol reconheceu a razão apresentada pelo Marítimo. No entanto, esta sexta-feira, 13 de Março, foi comunicada uma decisão diferente, que no entendimento do clube não defende o interesse desportivo".

Nesse sentido, "a Marítimo Madeira Andebol SAD considera essencial esclarecer os factos", lembrando que "como é do conhecimento público, o encontro frente ao Vitória Sport Clube, inicialmente agendado para 13 de Dezembro, foi adiado devido às condições meteorológicas adversas que afectaram a Região Autónoma da Madeira". Este jogo "foi posteriormente reagendado para o dia 25 de Fevereiro, em Guimarães, a contar para a 5.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1. Após essa deslocação, a comitiva regressaria à Madeira na manhã de 26 de Fevereiro. Contudo, devido aos fortes ventos que afetavam o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, o voo Lisboa–Funchal sofreu atraso e, depois de cerca de 40 minutos a sobrevoar a região na expectativa de melhoria das condições atmosféricas, foi forçado a regressar a Lisboa. Já em Lisboa, a equipa foi reencaminhada para outro voo na mesma noite. Esse voo também acabou por regressar a Lisboa após nova tentativa frustrada de aterragem na Madeira, levando a que a comitiva apenas chegasse novamente à capital portuguesa por volta das 2h30 do dia 27 de Fevereiro".

"Entre procedimentos logísticos, recolha de bagagens, atribuição de alojamento e transporte, a equipa apenas conseguiu dar entrada no hotel pelas 04h35. Após poucas horas de descanso, regressou ao aeroporto, onde, na porta de embarque, foi informada do cancelamento do voo seguinte devido às mesmas condições meteorológicas adversas na Madeira", conclui o comunicado do clube verde-rubro.