Marítimo visitou a Escola do Caniço
Ver Galeria
O Marítimo visitou, esta tarde, a Escola Básica e dos 2º e 3º ciclos do Caniço.
Uma visita que teve o propósito de aproximar os mais jovens do universo desportivo e lhes dar a conhecer as diferentes modalidades que o clube pratica.
A comitiva verde-rubra, que foi composta pelos futebolistas , Raphael Guzzo e Alexandre Guedes (equipa principal de futebol), Rafael Pereira (sub-23 de futebol), Martim Gonçalves (andebol), Alexandre Miranda (futsal), Luís Gabriel e Carolina Nunes (equipa feminina de futebol), partilhou as suas experiências, falou sobre o seu percurso no desporto e respondeu às questões que foram sendo colocadas pelos cerca de 150 alunos da escola que, no final da visita, receberam artigos alusivos ao CS Marítimo.