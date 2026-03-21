Marítimo aposta no mesmo 'onze'
Miguel Moita apresenta a mesma equipa inicial que venceu no passado domingo a União de Leiria, para o jogo de hoje diante da UD Oliveirense.
O Marítimo procura esta tarde, no seu estádio, reforçar a liderança na Liga Portuguesa 2/Meu Super (II Liga) ao defrontar a UD Oliveirense em jogo a contar para a 27.ª jornada.
Pelas 15h30 o árbitro Ricardo Baixinho, de Lisboa, dará o apito inicial para o encontro onde os verde-rubros apresentam-se com o mesmo onze, em relação ao encontro da jornada anterior onde foram vencer a União de Leiria por 2-1 em Alverca.
Deste modo o técnico Miguel Moita fará alinhar a seguinte equipa inicial: Samu, Igor Julião, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Guirassy, Raphael Guzzo, Martín Téjon, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrian Butzke.
De referir que o Marítimo lidera o campeonato com 53 pontos, enquanto a UD Oliveirense está na penúltima posição, 17.º lugar com 27 pontos.