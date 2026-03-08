Marítimo vence FC Porto B e reforça liderança na II Liga

Marítimo venceu esta tarde o FC Porto b, por 2-0, em jogo referente à 25.ª jornada da Liga 2 Meu Super (II Liga) e reforçou a sua liderança na prova, continuando assim a ser um dos principais sérios candidatos ao título, bem como à tão desejada subida ao escalão maior do futebol português.

Diante da formação portistas, que vinha de seis jogos sem conhecer a derrota (cinco vitórias e um empate) os verde-rubros sentiram alguma dificuldade em ‘desmanchar’ a bem montada defesa nortenha, mas aos poucos e poucos subiram no terreno e à passagem do minuto 37, Carlos Daniel inaugurava o marcador.

Num lance rápido de contra-ataque Martín Tejón serviu uma bola perfeita a Raphael Guzzo com este a cruzar perfeita para o meio da área, onde apareceu Carlos Daniel para cabecear para o primeiro golo, resultado que se chegou depois ao intervalo.

No segundo tempo registou-se um equilíbrio inicial, mas os madeirenses viriam a aumentar a contagem ao minuto 59.Uma vez mais o jovem Martín Téjon consegue um excelente passe para Simo Bouzaidi que dominou com classe e acabou depois para servir Adrián Butzke que apenas teve que fazer um desvio certeiro para o segundo golo.

Até final o FC Porto B ainda criou alguns lances de perigo, e veio mesmo a reduzir já nos descontos e na marcação de uma grande penalidade, depois de Samu fazer falta a Gabriel Brás.

Na marcação Felipe Silva não desperdiçou e fez o golo de honra para os portistas aos 90+6.

Uma vitória importante para os verde-rubros que somam agora 50 pontos na classificação, mais seis que o Académico de Viseu que também está em lugar de subida. O Torreense com 39 pontos fecha o pódio.