Papa apela à contenção dos "semeadores de ódio" que arrastam mundo para a "barbárie"

O Papa Leão XIV apelou hoje à contenção dos "semeadores de ódio" que arrastam o mundo para a "barbárie", durante uma audiência com o Movimento dos Focolares, na Cidade do Vaticano.

Ao "veneno da divisão" e à conflitualidade que tendem "a envenenar os corações e as relações sociais", o líder da Igreja Católica contrapôs o "exemplo evangélico de unidade, de diálogo, de perdão e de paz".

O pontífice agradeceu aos membros dos Focolares, movimento fundado pela italiana Chiara Lubich e reconhecido pela Igreja Católica desde 1964, que está presente em 140 países, em comunidades compostas por pessoas de distintas culturas e religiões.

Leão XIV destacou o movimento, que se apresenta como "uma grande e variada família", por "testemunhar constantemente uma nova possibilidade de vida fraternal, reconciliada e alegre, entre pessoas de distintas idades, culturas, língua e fé".

Atualmente, assinalou, esse "grande povo de paz" é chamado para servir de "contrapeso e contenção" perante "os tantos semeadores de ódio que fazem retroceder a humanidade para formas de barbárie e violência".

Além da unidade, Leão XIV recomendou aos representantes do movimento "transparência a todos os níveis".