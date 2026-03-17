Papa Leão XIV agraciado com Medalha da Liberdade em Filadélfia

O papa Leão XIV vai receber a Medalha da Liberdade atribuída pelo Centro Nacional da Constituição, de Filadélfia, numa cerimónia pública marcada para 03 de julho, véspera do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

O prémio distingue o trabalho do pontífice na promoção da liberdade religiosa e da liberdade de consciência e expressão em todo o mundo, "ideais consagrados pelos fundadores dos Estados Unidos na Primeira Emenda da Constituição", segundo um comunicado da instituição.

O papa, que é norte-americano, fará a intervenção de aceitação do prémio a partir do Vaticano.

A cerimónia terá lugar em frente ao Centro Nacional da Constituição, com o Independence Hall como pano de fundo, edifício histórico onde foram assinadas a Declaração de Independência e a Constituição dos Estados Unidos.

Segundo a organização, o evento pretende refletir sobre o significado duradouro da liberdade num momento de reflexão nacional, destacando também o papel da cidade de Filadélfia na fundação do país e na sua vida cívica.

Nascido em Chicago, Leão XIV, de seu nome Robert Francis Prevost, foi eleito líder da Igreja Católica em 08 de maio de 2025, tornando-se no primeiro papa norte-americano da história.

Num comunicado divulgado pelo Vaticano, o diretor do gabinete de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que o pontífice "agradece profundamente" a distinção, atribuída num aniversário significativo para os Estados Unidos, convidando o país a refletir sobre os 250 anos da sua história e sobre o papel da Constituição e da liberdade como marcas da sua herança para as gerações futuras.

A Medalha da Liberdade foi criada em 1988 para assinalar o bicentenário da Constituição norte-americana e distingue anualmente pessoas e organizações que trabalham para garantir os benefícios da liberdade em todo o mundo.

Entre os anteriores laureados estão Volodymyr Zelenskyy, Ruth Bader Ginsburg, John McCain, John Lewis, Dalai Lama e Malala Yousafzai.