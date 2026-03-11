Papa apela que continuem a rezar pela paz no Irão e em todo o Oriente Médio

O papa pediu hoje, no final da audiência geral celebrada na praça de São Pedro, que se continue a rezar pela paz no Irão e no Médio Oriente e pelas numerosas vítimas civis.

Leão XIV lembrou o padre Pierre El-Rahi, sacerdote assassinado em Qlayaa, no Líbano, durante um bombardeamento, e também todos os libaneses que "estão a viver novamente o drama da guerra".

O líder católico acrescentou que El-Rahi foi um "verdadeiro pastor" que sempre esteve ao lado do povo libanês e que, ao saber que paroquianos tinham ficado feridos num bombardeamento, "sem pensar duas vezes, correu para os ajudar".

Leão XIV, que visitou o Líbano em novembro na primeira viagem internacional, expressou ainda a sua "proximidade com o povo libanês neste momento de grande provação".

"Que a nossa oração sirva de conforto a quem sofre e seja semente de esperança para o futuro", concluiu.