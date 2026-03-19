Teerão ameaça responder sem contenção a novos ataques ao setor energético

O Irão vai responder sem nenhuma contenção a qualquer novo ataque contra as infraestruturas energéticas do país, advertiu hoje o chefe da diplomacia iraniana, após ameaças semelhantes dos Guardas da Revolução e do exército.

"A nossa resposta ao ataque israelita contra as nossas infraestruturas mobilizou apenas uma fração do nosso poder", escreveu Abbas Araghchi nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Nenhuma contenção se as nossas infraestruturas forem atingidas de novo", acrescentou o chefe da diplomacia iraniana.

Araghchi escreveu as palavras "fração" e "nenhuma" em letras maiúsculas, recorrendo ao mesmo estilo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando pretende sublinhar os seus pronunciamentos nas redes sociais.

O Irão atacou hoje instalações energéticas na Arábia Saudita e no Qatar em retaliação a um ataque de Israel contra um campo petrolífero iraniano na quarta-feira, que Trump disse não ter tido conhecimento prévio.

Os ataques a infraestruturas energéticas na guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro causaram uma nova subida acentuada dos preços do petróleo e do gás, que os especialistas dizem que terão consequências a longo prazo.