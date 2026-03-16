Papa pede que vítimas de abusos na Igreja sejam ouvidas e a sua dor reconhecida

O Papa Francisco pediu hoje que as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica sejam ouvidas, que a dor causada seja reconhecida e ainda que seja criada uma cultura de cuidado.

"Trata-se de ajudar a formar, em toda a Igreja, uma cultura de cuidado, na qual a proteção de menores e pessoas em situação de vulnerabilidade não seja considerada uma obrigação imposta de fora, mas uma expressão natural da fé", declarou o Papa durante uma audiência com a Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores.

Francisco referiu que, para isso, "é exigido um processo de conversão em que possamos ouvir o sofrimento dos outros e que isso nos motive a agir", afirmou.

O Papa observou que as experiências das vítimas e dos sobreviventes são pontos de referência essenciais, acrescentando que "embora sejam certamente dolorosas e difíceis de ouvir", trazem a luz poderosa da verdade e ensinam a "humildade".

Francisco advertiu ainda que os membros superiores "têm uma responsabilidade específica que não pode ser delegada", nomeadamente de "ouvir as vítimas e acompanhá-las" em todas as instituições e comunidades eclesiais.

O Papa declarou ainda que "é precisamente através do reconhecimento da dor causada que se abre um caminho credível de esperança e de renovação", afirmando que "a proteção dos menores e das pessoas em situação de vulnerabilidade não é uma área isolada da vida eclesial", mas antes "uma dimensão que perpassa a pastoral, a formação, a governação e a disciplina".

Francisco agradeceu ainda à Comissão para a Proteção de Menores pelo seu trabalho "exigente, por vezes discreto e frequentemente árduo", pedindo-lhes que "intensifiquem ainda mais a sua cooperação" com outros dicastérios e instituições de proteção à infância.