Combustíveis são mais caros em França e em Inglaterra do que na Madeira?

Num contexto de instabilidade internacional, marcado por conflitos geopolíticos, flutuações no preço do petróleo e pressão inflaccionista generalizada, os preços dos combustíveis têm registado variações frequentes em toda a Europa. A recente actualização dos preços máximos na Madeira, a praticar a partir das zero horas da próxima segunda-feira, voltou a colocar o tema no centro do debate público.

Nas redes sociais, multiplicaram-se os comentários. Vários utilizadores questionam os valores praticados na região e estabelecem comparações com outros países europeus. Entre as ideias mais recorrentes surge a afirmação de que em França e em Inglaterra os combustíveis são mais caros do que na Madeira, o que é muitas vezes apresentado como evidência de que os preços regionais não são elevados no contexto europeu.

Terão razão os leitores que fazem esta comparação?

A verificação desta afirmação foi realizada com base nos preços mais recentes disponíveis para a Madeira, publicados no JORAM - Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira -, e nos valores médios praticados em cidades europeias de referência nos comentários, como Paris e Liverpool, com suporte em bases de dados internacionais especializadas em preços de combustíveis (globalpetrolprices.com).

Há, contudo, um aspecto metodológico relevante. Na Madeira, os preços máximos dos combustíveis são fixados administrativamente e actualizados com uma cadência semanal, ao passo que nos restantes mercados analisados resultam da livre formação de preços, variando diariamente consoante a concorrência entre operadores e as condições do mercado.

Na Madeira, segundo o despacho conjunto publicado a 20 de Março de 2026, em vigor a partir de 23 de Março, os preços máximos fixados são de 1,742 euros por litro para a gasolina 95 e 1,796 euros por litro para o gasóleo rodoviário.

Em Paris, os dados mais recentes disponíveis indicam preços significativamente mais elevados: cerca de 2,02 euros por litro para a gasolina 95 e aproximadamente 2,23 euros por litro para o gasóleo. Estes valores, compilados pelas plataformas internacionais de monitorização de preços, reflectem uma estrutura fiscal mais pesada e custos operacionais mais elevados, sendo consistentes com o posicionamento de França entre os países com combustíveis mais caros da Europa.

Já em Liverpool, no Reino Unido, a realidade é diferente. Os preços situam-se em torno de 1,39 libras por litro para a gasolina e 1,58 libras por litro para o gasóleo. Convertendo estes valores para euros com base na taxa de câmbio de referência do Banco Central Europeu para Março de 2026, obtêm-se aproximadamente 1,61 euros por litro para a gasolina e 1,83 euros por litro para o gasóleo.

Esta distinção é essencial para avaliar a veracidade da afirmação dos comentários no Facebook do DIÁRIO, na notícia ‘Gasolina a 1,742 € e gasóleo a 1,796 € por litro’. Enquanto em Paris ambos os combustíveis são claramente mais caros do que na Madeira, em Liverpool apenas o gasóleo apresenta um valor ligeiramente superior, sendo a gasolina 95 mais barata do que a praticada na Região.

Os comentários analisados partem de uma percepção parcialmente correcta — a de que existem países europeus com preços mais elevados —, mas incorrem num erro de generalização ao estender essa realidade a todos os casos. Ao agrupar França e Inglaterra numa única conclusão, ignoram diferenças relevantes entre mercados nacionais e entre tipos de combustível, bem como os diferentes mecanismos de formação de preços.

Pelo exposto, avaliamos a afirmação como falsa. Embora os preços em França (nomeadamente em Paris) sejam superiores aos da Madeira, isso não se verifica de forma consistente no Reino Unido. A comparação simplifica excessivamente uma realidade mais complexa e não corresponde integralmente aos dados disponíveis.