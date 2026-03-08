Combustíveis vão ficar mais caros, descubra como poupar

O conflito no Médio Oriente tem provocado uma escalada dos preços do petróleo, com efeitos directos no custo dos combustíveis em todo o Mundo. Na Madeira, os efeitos vão começar a fazer-se sentir a partir desta segunda-feira 9 de Março, embora de forma menos expressiva.

Na Região Autónoma da Madeira, os preços de venda ao público da gasolina sem chumbo IO95, do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado estão sujeitos ao regime de preços máximos de venda ao público, fixados administrativamente pelo Governo Regional. Para a fixação dos valores, o Executivo Madeirense recorre a uma fórmula que tem em conta diversos factores, tais como os preços internacionais, os custos de importação, de transporte e de armazenamento, mas também o factor de ajustamento, o Imposto sobre os produtos Petrolíferos (ISP) e o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

Os preços máximos de venda ao público dos combustíveis são definidos e publicados semanalmente em despacho oficial do Governo Regional, habitualmente na sexta-feira, para vigorar a partir das zero horas da segunda-feira seguinte.

Conforme já noticiou o DIÁRIO na última semana, o Governo Regional comprometeu-se a baixar o ISP para colmatar a subida dos preços dos combustíveis, mas até ao momento não foi publicada nenhuma portaria no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, que actualize as taxas unitárias do imposto dos produtos petrolíferos e energéticos a praticar em território regional.

O diploma publicado a 19 de Fevereiro, actualmente em vigor, fixou a taxa do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) aplicável ao gasóleo em 327,73 euros por mil litros, a taxa aplicável ao gasóleo colorido e marcado em 63,68 euros por mil litros, e à gasolina sem chumbo 95 em 474,65 euros por mil litros.

Segundo os preços máximos de venda ao público dos combustíveis fixados pelo Governo Regional, os combustíveis vão ficar mais caros na Região Autónoma da Madeira a partir de amanhã. O gasóleo rodoviário sofrerá um aumento de 3,0 cêntimos, passando dos actuais 1,483 euros por litro para os 1,513 euros por litro. O Gasóleo marcado e colorido, vai registar uma subida de 2,7 cêntimos, passando dos actuais 1,001 euros para 1,028 euros por litro. Já a Gasolina super sem chumbo IO 95 vai passar dos actuais 1,567 euros por litro para 1,584 euros por litro, um aumento será de 1,7 cêntimos.

Também o Governo da República decidiu avançar com uma "redução temporária e extraordinária" de 3,55 cêntimos por litro no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicável, em território continental, ao gasóleo rodoviário, cujo aumento deverá ser superior a 10 cêntimos por litro.

Conforme anunciou o Ministério das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em comunicado, será aplicado "um desconto extraordinário e temporário do ISP sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço". Na ausência da redução, apontou o governante, "o preço do gasóleo rodoviário subiria 23,4 cêntimos por litro".

Na rubrica 'Explicador' de hoje, descubra como poupar a abastecer combustível e no consumo do mesmo.

Antes de mais, para poupar dinheiro é importante atentar-se ao como e quando abastecer o seu veículo

Encher o tanque é uma boa estratégia para reduzir as viagens até à bomba de gasolina, para isso deve aproveitar as deslocações e atestar na estação de serviços mais próxima. Além disso, não é recomendado estar frequentemente na 'reserva' para não danificar o veículo.

Abastecer pela manhã ou pela noite, quando as temperaturas são mais baixas, costuma garantir uma poupança significativa, já que durante esse período o combustível fica mais denso, o que significa que levará mais quantidade pelo mesmo preço.

No momento de abastecer, deve ter cuidado com a pistola, evitando pressionar ao máximo, desse modo estará a deitar combustível com menos vapor no depósito. No final, lembre-se de fechar bem a tampa do tanque para que o combustível não evapore.

O combustível que escolhe para atestar deve ser o indicado pelo fabricante da viatura, já que certos tipos de combustíveis podem causar danos no motor, enquanto outros são mais eficientes e retardam o desgaste mecânico do veículo.

Para poupar ainda mais pode também recorrer às campanhas, vantagens e descontos das várias bombas de gasolina.

A forma como conduz também dita o consumo do veículo

Se quer poupar combustível e prolongar a vida do seu automóvel, é importante adoptar uma condução suave e inteligente. Deve evitar acelerações e travagens bruscas, mantendo uma velocidade constante, antecipando possíveis travagens levantando gradualmente o pé do acelerador, ao invés de utilizar o pedal do travão. A mudança de velocidade também deve ocorrer no momento certo, tendo em conta as rotações do motor.

Manter uma boa manutenção do veículo é essencial para poupar combustível. Os pneus devem ter sempre a pressão e a qualidade adequada e estar calibrados, já que o seu desgaste pode resultar num aumento expressivo do consumo. Os filtros do ar e o óleo também merecem atenção redobrada, garantindo o bom funcionamento do motor.

Poupar significa também planear e é crucial pensar nos percursos que faz para evitar gastos desnecessários. Ao evitar o trânsito estará a poupar tempo e dinheiro em combustível, já que o 'para-arranca' aumenta o consumo. Optar por trajectos mais curtos e em horários menos concorridos fará com que optimize o combustível. Além disso, as condições da estrada importam, deve evitar buracos e terra batida.

Quanto mais leve o veículo estiver, menor esforço terá de fazer o motor. Assim, retirar cargas desnecessárias do tejadilho e da bagageira reduzem o consumo de combustível, além de preservar a viatura.

O uso do ar-condicionado e conduzir com as janelas abertas também podem fazer disparar o consumo de combustível. Colocar o ar-condicionado em modo automático vai evitar consumos excessivos e conduzir com as janelas fechadas também, sobretudo em velocidades elevadas.

Adoptar comportamentos eficientes, seja a atestar, seja a conduzir, pode fazer toda a diferença no consumo de combustíveis.