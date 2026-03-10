Dois feridos em acidente em cadeia na via rápida

Duas pessoas ficaram feridas ontem, ao início da noite, na sequência de um acidente na via rápida, que envolveu três viaturas, na zona da Boa Nova, no sentido Caniço-Funchal.

Um homem, de 60 anos, com queixas na lombar, e uma mulher, de 38 anos, também com dores na cervical, foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A corporação mobilizou para o local oito operacionais, que se fizeram auxiliar por três viaturas.