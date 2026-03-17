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Acidente em cadeia na Via Rápida causa intenso trânsito

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Aconteceu, há instantes, um acidente na Via Rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, que está a provocar um grande congestionamento na circulação automóvel.

De acordo com a app 'Infovias', o sinistro teve lugar no sublanço 'Quebradas-Esmeraldo' e está a resultar em filas de trânsito superiores a quatro quilómetros, prolongando-se até à zona de São Martinho.

Ainda não há informação sobre o número certo de viaturas envolvidas nem sobre a existência de feridos, mas pelas imagens das câmaras da Via Litoral é possível verificar pelo menos 4 carros.

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