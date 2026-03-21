Trânsito na via rápida congestionado após acidente
Um acidente de viação ocorrido há pouco, na via rápida, está a congestionar a circulação automóvel no sublanço Quebradas–Esmeraldo.
A aplicação 'Info Vias' refere que o sinistro ocorreu entre o km 13,5 e o km 11,8, no sentido Funchal–Ribeira Brava, registando filas com perto de 2 quilómetros de extensão.
Segundo foi possível apurar, deste acidente não deverá ter resultado qualquer ferido, visto que nenhuma corporação foi accionada, até ao momento, para o local.
