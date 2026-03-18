CGTP convoca "grande manifestação nacional" para 17 de Abril contra pacote "inimigo dos trabalhadores"

A CGTP anunciou hoje que vai convocar "uma grande manifestação nacional" para dia 17 de abril, em Lisboa, tendo em vista dar "continuidade" ao "combate ao pacote laboral", anunciou hoje o secretário-geral.

"Para dar combate ao pacote laboral", a CGTP decidiu convocar "uma grande manifestação nacional para o próximo dia 17 de abril", em frente da Assembleia da República, em Lisboa, para exigir ao Governo "a retirada do pacote laboral", bem como que "haja uma inversão da política que está a ser seguida", afirmou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em conferência de imprensa, após a central sindical ter reunido o seu Conselho Nacional.

Tiago Oliveira acusou ainda o Governo de ser "o principal promotor" do "assalto aos direitos dos trabalhadores" e que defendeu que o "conteúdo do pacote laboral não é amigo, é inimigo dos trabalhadores".

"[O Governo] diz que esta revisão da legislação laboral é para impulsionar salários, melhorar as condições de vida e os direitos dos trabalhadores. Só que de facto, revisão em revisão, aquilo que depois se confirma é que estamos sempre a retroceder", apontou.