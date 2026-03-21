Grande Prémio do Faial em Supermoto adiado devido ao mau tempo

O Grande Prémio do Faial em Supermoto, que se deveria realizar este domingo, dia 22 de Março, foi adiado devido às previsões meteorológicas. A informação foi veiculada pela Associação de Motociclismo da Madeira (AMM), após decisão conjunta com a organização da prova.

"Esta decisão, embora difícil, resulta de uma ponderação responsável de vários factores essenciais. As previsões apontam para condições climatéricas adversas, com possibilidade de chuva persistente e instabilidade, o que aumenta significativamente o risco para os pilotos, sobretudo tendo em conta a presença de atletas com diferentes níveis de experiência e preparação em piso molhado", indica em comunicado, que já foi divulgado nas redes sociais.

A decisão teve por base a segurança de todos os participantes e também para o público. "Assim, optámos por agir de forma preventiva e responsável, garantindo que o evento possa decorrer em condições mais favoráveis, tanto ao nível da segurança como da qualidade competitiva", aponta a organização.

A competição será reagendada para nova data ainda por definir.