Maioria governamental italiana quer nuclear para responder à crise energética

Uma reunião dos líderes da maioria governamental italiana defendeu ontem a aceleração da introdução e do uso de geradores de energia nuclear da nova geração, segundo fontes ouvidas, mas não identificadas, pela agência noticiosa Ansa.

A informação foi recolhida depois de a primeira-ministra, Giorgia Meloni, ter recebido os seus vice-primeiro-ministros, Antonio Tajani e Matteo Salvini, líderes respetivamente do Força Itália e do Liga, no Palácio Chigi.

A situação internacional, mas sobretudo a crise energética, estiveram no centro da reunião.

As mesmas fontes informaram que os participantes examinaram as prioridades e as medidas a adotar nos próximos meses, com o objetivo de reforçar a segurança energética e responder à emergência atual.