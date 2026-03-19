Vídeos ilustram nevão nas zonas altas da Madeira

O vídeo captado por Edie Jampas ilustra de forma clara a queda de neve que ocorreu esta manhã nas zonas mais altas da Madeira, na sequência da passagem da depressão Therese.

Nas imagens, que mostram o percurso entre o Montado do Pereiro e o Poiso, é possível observar o solo e as árvores completamente cobertos de branco.

'Manto branco' cobre o Parque Ecológico do Funchal A Câmara Municipal do Funchal partilhou, esta tarde, o 'manto branco' que cobre o Parque Ecológico do Funchal.

Também várias pessoas, nas redes sociais, têm partilhado diversas imagens a demonstrar o 'manto' branco que se abateu nas serras da Madeira, fruto desta ocorrência meteorológica, que acontece desde ontem.

De acordo com as previsões do IPMA, era esperada neve "acima dos 1.500 metros de altitude, com acumulação até 10 cm".