Benfica recebe Vitória de Guimarães em dia de muitos jogos

O Benfica é hoje o primeiro dos 'grandes' a entrar em campo na 27.ª jornada da I Liga de futebol, em jogo em que recebe o Vitória de Guimarães (18:00) com a 'proibição' de perder pontos.

Os 'encarnados', a distantes sete pontos do líder FC Porto, estão em igualdade pontual com o Sporting, mas os 'leões' têm um jogo em atraso, em casa com o Tondela, ainda da 26.ª jornada e que foi adiado devido ao compromisso dos bicampeões nacionais na Liga dos Campeões.

O Benfica, que já poderá ter o treinador José Mourinho no banco de suplentes, tem um importante jogo diante de um Vitória de Guimarães que não vence há quatro jogos e estreou na última jornada, com uma derrota, o treinador Gil Lameiras, face ao despedimento de Luís Pinto.

Com a maioria dos jogos da 27.ª jornada agendados para hoje, o dia ainda oferece os jogos Moreirense-Arouca e Famalicão-Nacional (ambos às 15:30), Santa Clara-Gil Vicente (17:00 locais, 18:00 em Lisboa) e Tondela-AVS (20:30).

FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se no fecho da ronda, no domingo, em Braga, pouco depois de o Sporting visitar o Alverca.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 mar:

Estrela da Amadora - Casa Pia, 4-0

- Sábado, 21 mar:

Moreirense - Arouca, 15:30

Famalicão - Nacional, 15:30

Santa Clara - Gil Vicente, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Tondela - AVS, 20:30

- Domingo, 22 mar:

Estoril Praia - Rio Ave, 15:30

Alverca - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30