PSP detém 26 condutores em semana marcada por 67 acidentes na Madeira

O Comando Regional da Madeira da PSP divulgou, há instantes, o balanço da sinistralidade rodoviária semanal registada na Região Autónoma da Madeira entre os dias 13 e 19 de Março, tendo registado 67 acidentes de viação.

De acordo com os dados, destes sinsitros resultaram 17 feridos ligeiros, não havendo registo de vítimas mortais. O Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, totalizando 23 acidentes, seguido de Câmara de Lobos, com 10, e da Calheta, com nove.

No que diz respeito à tipologia, a maioria das ocorrências correspondeu a colisões, num total de 54 casos, seguindo-se os despistes, com oito acidentes. Foi ainda registado três atropelamentos e duas situações classificadas como 'outros'.

Relativamente à actividade operacional, a PSP realizou diversas acções de fiscalização rodoviária ao longo da semana, que resultaram na detenção de 26 pessoas por crimes rodoviários: 16 por condução de veículo em estado de embriaguez, 7 por condição sem habilitação legal, dois por recusa ao teste ao álcool e uma por carta apreendida.