“O jornalismo é a última linha de defesa contra as redes sociais”

Perante dúvidas e falsas percepções sobre o trabalho de um jornalista, quisemos dar um passo em frente e esclarecer como é que funciona, na prática, esta profissão.

Nesta primeira parte da entrevista, Rúben Santos, jornalista do DIÁRIO e da TSF-Madeira, reflectiu sobre a importância do jornalismo num tempo dominado pela desinformação, um contexto que segundo o mesmo, torna esta profissão mais necessária do que nunca, porque assume o papel de filtro da informação e última linha de defesa da verdade numa sociedade democrática.

Ser jornalista, na prática, “é fazer um exercício de resistência e questionar-se todos os dias, ter dúvidas e ser curioso”, onde ouvir, analisar e garantir o contraditório são essenciais para garantir a credibilidade.

Assista à primeira metade da entrevista que, numa conversa clara, necessária e actual, dá ainda a conhecer quais são os deveres desta profissão e porque deveriam aumentar a confiança na mensagem.

Sabia que é necessário possuir uma carteira profissional para escrever notícias? Fique a saber qual é a sua importância e que profissões classifica como incompatíveis com o exercício desta actividade.