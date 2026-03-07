IL destaca importância crescente das redes sociais na comunicação política

O coordenador regional da Iniciativa Liberal destacou, esta manhã, a importância crescente das redes sociais na comunicação política. Gonçalo Maia Camelo falava à margem da conferência/debate 'Redes Sociais e Comunicação Política – Impactos, Riscos e Desafios', promovida pelo partido.

O evento reuniu Gonçalo Levy Cordeiro, Mónica Freitas, Octávio Lousada Oliveira e Tiago Miguel Freitas, sob moderação da jornalista Rita Aleluia, reunindo diferentes perspectivas sobre a influência do ambiente digital na formação da opinião, os riscos associados à desinformação e à polarização, bem como os desafios que estas dinâmicas colocam à qualidade do debate democrático.

“Hoje em dia as redes sociais entram pelos nossos olhos, pela nossa cabeça, basta estarmos ligados à internet para estarmos constantemente expostos às redes sociais”, afirmou Gonçalo Maia Camelo. O responsável liberal alertou ainda para os riscos associados à sua utilização, referindo que “é uma arma poderosíssima e, como todas as armas, se forem mal utilizadas, podem ser nocivas”, acrescentando que estas plataformas podem também facilitar a disseminação de desinformação e conteúdos superficiais orientados para a obtenção de ‘likes’ e partilhas.

Uma das oradoras do debate, Mónica Freitas, coordenadora regional do PAN, sublinhou o potencial destas ferramentas para aproximar a política das pessoas, defendendo, contudo, uma utilização responsável. “Acho que acima de tudo as redes sociais têm um grande potencial na forma como transmitimos a mensagem e como chegamos ao público-alvo”, afirmou, acrescentando que é importante não utilizar estas plataformas para ridicularizar o trabalho político, mas sim para demonstrar a seriedade do trabalho legislativo.

Gonçalo Levy Cordeiro, vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, alertou para a necessidade de maior sentido crítico no consumo de informação on-line. “O que eu aconselho a todas as pessoas, independentemente de obterem informação de um jornal, de um jornalista ou de um influenciador, é que verifiquem sempre duas e três vezes em órgãos de comunicação fidedignos antes de assumir essa informação como verdadeira”, afirmou.

De acordo com nota à imprensa, Octávio Lousada Oliveira chamou a atenção para os efeitos das dinâmicas digitais na forma como os indivíduos se relacionam e participam na sociedade. “Continuamos a ser indivíduos e a dispor do nosso livre-arbítrio, mas, por outro lado, somos também vítimas de um isolamento auto infligido cada vez maior e isso sim corrói os alicerces de qualquer democracia”, referiu.

Tiago Miguel Freitas destacou, por sua vez, alguns dos desafios associados à responsabilização nas plataformas digitais, observando que “as redes sociais não têm lei, as pessoas não conseguem falar com ninguém, não há ninguém físico”.

A moderadora do debate, a jornalista Rita Aleluia, sublinhou a importância de discutir o impacto destas plataformas na política contemporânea, afirmando que “se há algo que este debate mostra é que as redes sociais não são apenas tecnologia, são infraestrutura de poder - podem amplificar a democracia ou a manipulação”.

Com esta iniciativa, a IL Madeira procurou promover uma reflexão sobre os impactos das redes sociais na política contemporânea e os desafios que a comunicação digital coloca ao funcionamento das democracias.