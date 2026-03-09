Página da Presidência da República actualizada e Seguro mantém redes sociais

A página oficial da Presidência da República foi atualizada com as informações do novo chefe de Estado, António José Seguro, que atualizou também as redes sociais, onde passa a apresentar-se como "Presidente da República Portuguesa".

António José Seguro tomou hoje posse como Presidente da República, numa sessão solene na Assembleia da República.

A informação na página da Internet da Presidência da República foi atualizada poucas horas depois, com a publicação de uma nota sobre a sessão, do primeiro discurso do novo chefe de Estado e de uma nota biográfica.

Na biografia, António José Seguro é apresentado como "cidadão honorário" da vila de Penamacor, onde "cedo aprendeu o valor da proximidade, do trabalho e da solidariedade", destacando os pais como "exemplos de dedicação e integridade" que moldaram o seu sentido de responsabilidade e serviço público".

Ao longo de vários parágrafos, a publicação começa por sublinhar o percurso académico do agora Presidente da República, primeiro enquanto estudante e, posteriormente, enquanto professor universitário nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais, funções que desempenhou até à sua eleição com "paixão em lecionar e dialogar com os alunos".

A valorização do diálogo é referida também na descrição do seu percurso político, em que a liderança do PS é mencionada sem particular destaque, a par de outros cargos que exerceu no partido.

Descrito como "defensor do diálogo democrático" enquanto deputado na Assembleia da República, a nota refere que "para António José Seguro a política só faz sentido quando melhora concretamente a vida das pessoas, protege os mais vulneráveis e combate as injustiças".

A trajetória académica, política e, mais tarde, empresarial é ainda caracterizada como "marcada por uma forte ligação às origens e às pessoas, pela valorização do interior do país e por uma visão de desenvolvimento que articula crescimento económico, justiça social e sustentabilidade ambiental".

"Ao assumir a Presidência da República, António José Seguro leva consigo uma vida dedicada ao serviço público, alicerçada em valores éticos sólidos, numa visão humanista da política e num compromisso inabalável com a liberdade, a democracia e a dignidade de cada cidadão", acrescenta.

Além da página oficial da Presidência da República, António José Seguro mantém a presença nas redes sociais, nas mesmas contas que utilizou durante a campanha eleitoral e onde se apresenta agora como "Presidente da República Portuguesa".

No Instagram, Tiktok e Facebook, o chefe de Estado publicou fotografias da sessão solene de tomada de posse, que decorreu na Assembleia da República, com um excerto do seu discurso em que defende a urgência em recuperar "o sentido de comunidade" e restaurar o "chão comum" que "permite viver em harmonia uns com os outros".

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.