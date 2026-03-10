Rede social X suspende 800 milhões de contas em 2024 relacionadas com manipulação

A rede social X suspendeu 800 milhões de contas em 2024 por violarem as políticas da plataforma sobre manipulação e 'spam', uma atividade na qual a Rússia se destaca como o principal ator estatal.

Numa audiência na Câmara dos Comuns do Reino Unido, a empresa afirmou que, em 2024, suspendeu 800 milhões de contas por não seguirem as suas políticas sobre manipulação e 'spam', e que várias centenas de milhões de outras contas foram retiradas no final do ano passado.

De acordo com dados da organização Statista, a rede social conta globalmente com mais de 415 milhões de utilizadores e 300 milhões de utilizadores ativos mensais.

Embora não tenha detalhado as contas suspensas ligadas a interferência estrangeira, a rede social revelou que a Rússia é o principal ator estatal, com mais tentativas de manipulação na rede social, seguida pelo Irão e pela China.

Em relação às contas relacionadas com a Rússia, o executivo de assuntos governamentais da XCorp, Wifredo Fernández, explicou que as contas eliminadas apresentavam uma "narrativa particular" com a intenção de minar as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 e aprofundar a polarização.