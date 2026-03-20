Levenhuk Wezzer PRO LP700: a estação meteorológica que cabe na palma da mão

Quem acompanha as condições meteorológicas com regularidade sabe que a maioria dos aparelhos domésticos fica aquém das necessidades reais. Ou são demasiado simples para fornecer dados úteis, ou demasiado complexos para se usarem no dia-a-dia. O Levenhuk Wezzer PRO LP700 tenta resolver esse problema com uma abordagem diferente: em vez de ecrã próprio, todo o controlo é feito através de software para computador, e os dados chegam ao utilizador por mensagem de texto, directamente no telemóvel.

O resultado é um sistema pensado tanto para uso doméstico como para contextos agrícolas e de investigação, capaz de medir uma lista considerável de parâmetros: pressão atmosférica, temperatura e humidade no interior, e ainda velocidade e direcção do vento, precipitação, nível de luz e índice UV no exterior. Os dados são atualizados a cada 16 segundos para o exterior e a cada 61 segundos para o interior, garantindo uma leitura prática em tempo real.

Sem ecrã, mas não sem informação

Uma das escolhas mais interessantes do LP700 é a ausência de ecrã integrado. A configuração, o ajuste e a consulta de dados fazem-se exclusivamente através de software dedicado para PC. A opção pode parecer limitativa, mas na prática permite uma visualização muito mais rica: o programa constrói gráficos com a evolução das condições ao longo do tempo, algo impossível de reproduzir num pequeno visor local.

Para quem não quer estar permanentemente a abrir o computador, o aparelho permite configurar o envio automático de mensagens SMS para até três dispositivos móveis, com intervalos ajustáveis. É possível também activar alertas para valores fora do normal, seja uma temperatura demasiado alta ou um índice UV preocupante. Tudo sem necessidade de abrir qualquer aplicação.

Ligado ao mundo: 4G e serviços globais

O LP700 suporta ligação 4G, o que permite integrar os dados recolhidos com plataformas de meteorologia como o Wunderground ou o Weathercloud. Para isso, basta instalar um cartão SIM no formato microSIM ou nanoSIM. Quem prefere guardar os registos localmente pode optar por um cartão microSD de até 32 GB, acessível via cabo USB quando ligado ao PC.

Esta combinação de armazenamento local e partilha em rede torna o equipamento particularmente útil em contextos onde a continuidade dos dados é crítica, como explorações agrícolas, quintas ou estaleiros de construção.

Autonomia e resistência para o exterior

O módulo principal funciona com uma bateria recarregável Li-ion 18650, carregada por cabo USB (adaptador 5V/1A, vendido separadamente) ou pelo painel solar incluído no kit. O corpo é certificado IPX3, com proteção contra salpicos de água em vários ângulos, adequado para instalação em exterior sob condições normais de uso.

Para quem quiser expandir as capacidades do sistema, o fabricante disponibiliza sensores adicionais compatíveis: um sensor de humidade do solo e um analisador de partículas no ar. São compras opcionais, mas ampliam bastante o leque de aplicações práticas do equipamento.

Em resumo: o que mede e o que oferece

Parâmetros medidos:

• Pressão atmosférica, temperatura e humidade (interior)

• Temperatura, humidade, vento (velocidade e direção), precipitação, luz e UV (exterior)

• Actualização a cada 16 s (exterior) e 61 s (interior)

Funcionalidades de ligação e armazenamento:

• Ligação 4G para partilha com serviços meteorológicos globais

• Envio de SMS para até três dispositivos móveis

• Cartão microSD até 32 GB para registo histórico

• Suporte a microSIM e nanoSIM

• Ligação USB ao PC para consulta e configuração

O Levenhuk Wezzer PRO LP700 não é o aparelho mais simples do mercado, mas é claramente um dos mais completos na sua gama de preço. Para quem precisa de dados meteorológicos fiéis e contínuos, seja em casa, numa quinta ou numa obra, é um investimento que se justifica pela abrangência do que mede e pela flexibilidade de como comunica essa informação.

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