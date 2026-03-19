Suspeitas de abuso de poder e prevaricação motivam buscas da PJ na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, em comunicado, a realização de buscas em várias entidades públicas da Região Autónoma da Madeira, no âmbito de investigações a suspeitas de crimes económicos e de abuso de poder, na sequência das diligências já noticiadas ontem pelo DIÁRIO.

Polícia Judiciária realiza buscas em três instituições públicas da Madeira Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Instituto de Mobilidade e Transportes e Câmara de Santa Cruz visados

Segundo a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, foram efectuadas, "no passado dia 17 de Março, buscas nas instalações de uma Secretaria Regional, de um instituto público e na sede de uma sociedade comercial".

Em causa estão suspeitas dos crimes de participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com a aquisição de um serviço informático para a gestão do ciclo de vida de processos de contra-ordenação e do histórico de infractores.

A PJ indica ainda que, "no dia de ontem, foram ainda realizadas buscas numa Câmara Municipal da RAM, visando recolher elementos relacionados com a prática dos crimes de prevaricação e abuso de poder, relacionados com viciação de procedimentos concursais comuns para o preenchimento de postos de trabalho na carreira de assistente técnico".

Os dois inquéritos são dirigidos pelo DIAP do Funchal. Nas operações participaram cerca de uma dezena de investigadores criminais, várias equipas de peritos informáticos e um magistrado do Ministério Público.

As diligências agora confirmadas surgem depois de ter sido noticiado que a PJ tinha realizado buscas em três instituições públicas da Madeira, reforçando o âmbito das investigações em curso na Região.