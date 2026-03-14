PCP alerta para agravamento das condições de vida na Madeira

A Direcção da Organização Regional da Madeira do PCP (DORAM) alertou para o agravamento da situação económica e social na Região, defendendo a necessidade de “outro rumo político”. A posição consta de um comunicado divulgado hoje, na sequência de uma reunião realizada a 14 de Março.

No documento, o partido considera que o aumento do custo de vida resulta de “opções políticas regionais, nacionais e internacionais que promovem uma política de exploração e empobrecimento”. A DORAM destaca ainda que a Madeira registou uma taxa de inflação de 3,2% em Fevereiro, acima dos 1,9% verificados a nível nacional.

Segundo o PCP, este valor “está longe de reflectir os aumentos brutais nos preços da alimentação, nos valores das rendas e dos créditos à habitação”, apontando também para a subida do preço das casas e para o aumento previsto dos combustíveis.

O partido critica igualmente as políticas adoptadas pelos governos e acusa PSD, CDS, PS, Chega e Iniciativa Liberal de não enfrentarem “os lucros milionários das multinacionais da energia”. Entre as medidas defendidas, o PCP propõe a regulação dos preços dos combustíveis, a fixação do preço da botija de gás em 20 euros e o controlo dos preços de bens alimentares essenciais.

No mesmo comunicado, a DORAM repudia as alterações ao Subsídio Social de Mobilidade, considerando que trouxeram “mais complicações, burocracia e entraves” ao acesso a este direito por parte dos residentes nas regiões autónomas.

O PCP sublinha ainda a importância da mobilização social e destaca várias iniciativas e jornadas de luta previstas nas próximas semanas, incluindo a manifestação pelo direito à habitação, no dia 21 de Março, no Funchal, e as comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio.

Por fim, a direcção regional comunista defende o reforço da organização partidária, apelando ao “empenhamento militante” na intervenção política e na luta por “uma alternativa patriótica e de esquerda”.