Primeira hasta pública com cinco imóveis do Estado marcada para 31 de Março

A primeira hasta pública, relativa a um conjunto de cinco imóveis do Estado, está marcada para dia 31 de março, com visitas entre 16 e 20 deste mês, anunciou hoje o Governo.

"Os imóveis, assim como as condições definidas e os documentos necessários para esta primeira hasta pública, podem ser consultados no 'site' da Estamo", lê-se em comunicado conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Vão decorrer visitas abertas aos imóveis de 16 a 20 de março, sem necessidade de inscrição prévia, e os interessados poderão enviar questões à Estamo, através do 'email' [email protected].

O Governo salientou que "o produto das alienações dos imóveis resultante destas hastas púbicas será destinado ao financiamento de políticas públicas de habitação".

Este lote inclui um edifício na Avenida Visconde de Valmor e um edifício na Rua Filipe Folque, ambos em Lisboa, um prédio rústico "Bouça das Cruzes" em Marco de Canaveses, um prédio urbano "Campo da Cavada" no Porto e parcelas de terreno na Póvoa de Varzim.