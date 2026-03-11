Audição a Sancha Campanella decorre à porta fechada

A audição da vice-directora geral do ISAl, na 'Comissão Parlamentar de Inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração de Línguas e ao futuro dos alunos', está a decorrer á porta fechada.

No início dos trabalhos, Cláudia Gomes (PSD), que preside à comissão, perguntou a Sancha Campanella, que também é deputada do PS, se mantinha a vontade de que a audição fosse à porta fechada, o que a dirigente do ISAL confirmou. A presidente pediu à comunicação social que saísse da sala do plenário onde decorre a audiçºao.

Em causa está a perda de certificação do ISAL por não cumprir os requisitos exigidos a instituições de ensino superior.