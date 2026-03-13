Portos da Madeira com novo recorde no movimento de mercadoria em 2025

Os portos e terminais da Região Autónoma da Madeira movimentaram mais mercadoria em 2025, conquistando um novo recorde, dos últimos 10 anos, revelou esta sexta-feira, 13 de Março, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

Segundo o governante, foram movimentadas 1.466.243 toneladas de mercadorias em 2025, mais 2,38% do que no ano anterior.

Os dados foram avançados esta manhã em conferência de imprensa na Gare Marítima do Porto do Funchal, que contou também com a presença da presidente da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.

José Manuel Rodrigues destacou que se trata de “um movimento recorde de mercadorias na Região, que significado e é o reflexo do crescimento económico que a Região tem vindo a registar”.

Tal como em 2024, o aumento do movimento de mercadorias deveu-se sobretudo à mercadoria contentorizada, com a entrada de 817.324 toneladas nos três portos da Região, mais 34.175 (+4.79%) do que em 2024. Ao longo do ano, foram movimentados 5.664 contentores nos três portos da Região, um aumento de 6,79%.

Os Granéis Líquidos (maioritariamente combustíveis) representaram 349.276 toneladas, um crescimento de 2.12%. Em sentido oposto entraram 215.639 toneladas de Granéis Sólidos (cimento e cereais), menos 5,14%, e 49.972 toneladas de Carga Geral representaram e a Carga Geral

Em 2024, o total de carga movimentada nos portos e terminais da Região Autónoma da Madeira atingiu 1.432.211 toneladas, representando um aumento de 1,39% face ao ano anterior, com mais 19.596 toneladas, constituindo um recorde absoluto da última década. O crescimento ficou a dever-se sobretudo ao desempenho da mercadoria contentorizada, que alcançou 817.324 toneladas, mais 5% (40.245 toneladas) do que em 2023, estabelecendo igualmente um novo máximo nos portos da Madeira.