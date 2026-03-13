Mais viaturas a sair e menos a entrar na Madeira em 2025 face a 2024

Os Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas em 2025, 11.553 das quais a entrar e 3.047 das quais a sair da Região, revelou revelou esta sexta-feira, 13 de Março, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

Os números, sublinhou o governante, revelam que entraram menos 352 viaturas e saíram mais 683 em relação a igual período de 2024.

Os dados foram avançados esta manhã em conferência de imprensa na Gare Marítima do Porto do Funchal, que contou também com a presença da presidente da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.

Os portos e terminais da Região Autónoma da Madeira movimentaram mais mercadoria em 2025, conquistando um novo recorde, dos últimos 10 anos. Foram movimentadas 1.466.243 toneladas de mercadorias em 2025, mais 2,38% do que no ano anterior.