Mais viaturas a sair e menos a entrar na Madeira em 2025 face a 2024
Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas no ano transacto
Os Portos do Caniçal e do Porto Santo movimentaram 14.600 viaturas em 2025, 11.553 das quais a entrar e 3.047 das quais a sair da Região, revelou revelou esta sexta-feira, 13 de Março, o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.
Os números, sublinhou o governante, revelam que entraram menos 352 viaturas e saíram mais 683 em relação a igual período de 2024.
Os dados foram avançados esta manhã em conferência de imprensa na Gare Marítima do Porto do Funchal, que contou também com a presença da presidente da Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.
Portos da Madeira com novo recorde no movimento de mercadoria em 2025
Dados avançados pelo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues
Os portos e terminais da Região Autónoma da Madeira movimentaram mais mercadoria em 2025, conquistando um novo recorde, dos últimos 10 anos. Foram movimentadas 1.466.243 toneladas de mercadorias em 2025, mais 2,38% do que no ano anterior.