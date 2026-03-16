Novo centro de rastreio contra cancro da mama em Lisboa quer atender mais 10 mil mulheres por ano

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC-NRS) inaugura hoje o seu novo Centro de Rastreio do Cancro da Mama, em Lisboa, estimando rastrear mais 10 mil mulheres por ano na região, foi hoje anunciado.

"Com a entrada em funcionamento deste centro, a Liga prevê rastrear mais de 10 mil mulheres adicionais por ano já a partir de 2026, aumentando a cobertura do programa, sobretudo junto da população do concelho de Lisboa", avançou a LPCC-NRS, em comunicado.

A nova unidade fixa, localizada na Avenida da República, vai permitir rastrear cerca de 100 mulheres por dia, reforçando a capacidade de resposta do programa de rastreio na região, que, em 2025, vigiou 131.424 mulheres, através das suas 10 unidades móveis.

Neste âmbito, foram feitas 2.747 consultas, 2.747 mamografias e ecografias mamárias, 969 biópsias e 44 citologias, com um total de 769 mulheres encaminhadas para centros hospitalares para diagnóstico e tratamento, segundo a mesma fonte.

Além de uma unidade de rastreio do cancro da mama, o novo espaço integra também um centro de leitura e aferição do rastreio.

"Passamos agora a dispor de um espaço fixo que permite concentrar num único local várias valências, reforçando a nossa capacidade de resposta na prevenção, no rastreio e no apoio à população", realçou o presidente do LPCC-NRS, Francisco Cavaleiro de Ferreira, citado na mesma nota.

O novo centro vai também acolher o Grupo de Apoio de Lisboa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, criado em 2023, que tem desenvolvido um trabalho de proximidade com as 24 juntas de freguesia de Lisboa, escolas e diversas entidades locais, promovendo ações de sensibilização, campanhas informativas, exposições em espaços públicos, eventos solidários, bem como rastreios de cancro da pele e da cavidade oral.

A intenção é que este grupo de apoio possa, numa nova fase, reforçar o apoio ao doente oncológico e suas famílias, através de acompanhamento social, psicológico e atividades de bem-estar.