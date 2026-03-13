Mais edifícios licenciados e concluídos na Madeira em 2025

No ano passado, as câmaras municipais da Região Autónoma da Madeira licenciaram 561 edifícios, mais 12 (+2,2%) que em 2024 (549), enquanto as construtoras concluíram 392 edifícios, traduzindo-se num aumento de 3,2% face a 2024 (380), segundo dados preliminares apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) no âmbito do Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas.

"Das obras de edificação e demolição licenciadas, 76,6% correspondiam a construções novas (430), das quais 91,6% tinham como destino a habitação familiar (394). Estas obras originaram o licenciamento de 966 fogos em construções novas para habitação familiar, menos 10,1% que em 2024 (1.074)", regista a DREM.

"Quanto aos edifícios concluídos (392), 69,6% destes diziam respeito a construções novas para habitação familiar (273). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (934), os resultados indicam um acréscimo de 0,9% relativamente ao ano anterior (926)", aponta.

O último trimestre foi particularmente negativo nos dois indicadores. "Relativamente ao 4.º trimestre de 2024, os edifícios licenciados (132) registaram uma diminuição de 13,2% em relação ao trimestre homólogo, enquanto os edifícios concluídos (96) observaram uma redução de 2,0%", acrescenta, em conclusão.