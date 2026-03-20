El Corazón Mariachi celebrou primeiro aniversário com espectáculo esgotado

O grupo El Corazón Mariachi celebrou o seu primeiro aniversário, no passado dia 14 de Março, no Fórum Machico, numa sessão que contou com "casa cheia".

A representante do grupo, Maria Fátima Aguiar, agradece todos os que estiveram presentes e que, de certa forma, contribuíram para o "sucesso" do espectáculo.

A iniciativa, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Machico, da Policlínica de Santa Cruz, do projecto agrícola Patamar dos Ventos e da Casa do Povo de Santa Cruz, assinalou um ano de actividade do grupo dedicado à música mariachi e à animação de diversos eventos na Região.