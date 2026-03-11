Associação de Ténis de Mesa da Madeira assinalou 38.º aniversário com homenagens
A Associação de Ténis de Mesa da Madeira completou, ontem, 38 anos de existência e aproveitou o especial momento de para homenagear algumas das personalidades que mais se destacaram, em vários níveis de intervenção, e contribuíram de forma decisiva para o crescimento e afirmação desta modalidade na Região.
Reconhecendo e agradecendo o seu "prestimoso contributo", a associação distinguiu estas personalidades com o galardão 'Raquete D’ Ouro'.
"Estas homenagens de mérito, representam os primórdios do Ténis de Mesa na Região Autónoma da Madeira. Os pioneiros num percurso tão difícil como desafiante, e que estas individualidades desbravaram e superaram com enorme distinção", refere, acrescentando que o desejo da Associação é dar continuidade à entrega destes prémios a tantos outros que, logo a seguir, deram continuidade ao desenvolvimento do Ténis de Mesa até aos dias de hoje.
Listagem das 'Raquetes D’ Ouro':
Rafael Gomes - Dirigente | Treinador | Atleta
Paulo Matias - Dirigente | Atleta
Hélder Vasconcelos - Dirigente | Atleta
Carlos León - Dirigente
Israel Alexandre - Dedicação
Odília Vieira – Dedicação
Marcelo Gouveia - Dirigente
Alcides Nóbrega - Dirigente
Luís Gonzaga - Dirigente
Ludgero Garcês - Treinador
José Almeida - Treinador
Paulo Freitas - Treinador
Luís Pinto - Atleta
Filipe Correia - Atleta
Mário Aguiar - Atleta
Rafael Vasconcelos - Atleta
Artur Silva - Atleta
Alexandre Gomes – Atleta
Elsa Henriques - Atleta
Cristina Freitas - Atleta
Natércia Pestana - Atleta
Daniel Gouveia - Árbitro
Samuel Gonçalves - Árbitro
Marco Pires - Árbitro
Carlos Alberto Moniz - Jornalista