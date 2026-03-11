Associação de Ténis de Mesa da Madeira assinalou 38.º aniversário com homenagens

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira completou, ontem, 38 anos de existência e aproveitou o especial momento de para homenagear algumas das personalidades que mais se destacaram, em vários níveis de intervenção, e contribuíram de forma decisiva para o crescimento e afirmação desta modalidade na Região.

Reconhecendo e agradecendo o seu "prestimoso contributo", a associação distinguiu estas personalidades com o galardão 'Raquete D’ Ouro'.

"Estas homenagens de mérito, representam os primórdios do Ténis de Mesa na Região Autónoma da Madeira. Os pioneiros num percurso tão difícil como desafiante, e que estas individualidades desbravaram e superaram com enorme distinção", refere, acrescentando que o desejo da Associação é dar continuidade à entrega destes prémios a tantos outros que, logo a seguir, deram continuidade ao desenvolvimento do Ténis de Mesa até aos dias de hoje.

Listagem das 'Raquetes D’ Ouro':

Rafael Gomes - Dirigente | Treinador | Atleta

Paulo Matias - Dirigente | Atleta

Hélder Vasconcelos - Dirigente | Atleta

Carlos León - Dirigente

Israel Alexandre - Dedicação

Odília Vieira – Dedicação

Marcelo Gouveia - Dirigente

Alcides Nóbrega - Dirigente

Luís Gonzaga - Dirigente

Ludgero Garcês - Treinador

José Almeida - Treinador

Paulo Freitas - Treinador

Luís Pinto - Atleta

Filipe Correia - Atleta

Mário Aguiar - Atleta

Rafael Vasconcelos - Atleta

Artur Silva - Atleta

Alexandre Gomes – Atleta

Elsa Henriques - Atleta

Cristina Freitas - Atleta

Natércia Pestana - Atleta

Daniel Gouveia - Árbitro

Samuel Gonçalves - Árbitro

Marco Pires - Árbitro

Carlos Alberto Moniz - Jornalista