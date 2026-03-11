‘Raquetes d’Ouro’ marcam 38.º aniversário da Associação de Ténis de Mesa da Madeira

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira assinalou ontem o seu 38.º aniversário.

Um momento para festejar e celebrar, não apenas um aniversário, “mas toda a história, a dedicação e o espírito de união que fazem da nossa associação desportiva, uma verdadeira família".

"Ao longo destes 38 anos, construímos e alcançamos muito mais do que resultados e troféus. Construímos amizades, formámos jovens atletas, superámos desafios e aprendemos que cada conquista representa esforço, disciplina e paixão”, refere nota à imprensa do dirigente da associação.

A ocasião, que inclui várias homenagens, serviu para um balanço e destaque a todos os que contribuíram de forma decisiva para o crescimento e afirmação do Ténis de Mesa na Região Autónoma da Madeira.

“Nada do que hoje celebramos teria sido possível sem o empenho dos clubes, que, muitas vezes com recursos limitados, abriram portas, criaram oportunidades e acreditaram no potencial desta modalidade. Foram verdadeiras escolas de formação desportiva e humana, espaços onde se cultivaram talentos, amizades e valores que ultrapassam as áreas de jogo e de treino”, bem assim dos treinadores, árbitros, atletas e demais envolvidos.

“O desenvolvimento da modalidade na nossa Região não aconteceu por acaso. Foi construído com trabalho árduo, visão, persistência e amor ao desporto. Cada contributo, grande ou pequeno, foi fundamental para que o Ténis de Mesa na Madeira alcançasse o patamar que hoje orgulhosamente ocupa. Que esta homenagem seja mais do que um gesto simbólico. Que seja um testemunho de gratidão e um compromisso de continuidade. Que as novas gerações conheçam os vossos nomes, respeitem o vosso legado e se inspirem no vosso exemplo”, aponta.