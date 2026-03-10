Incêndio de autocarro na Suíça faz vários mortos

Um incêndio num autocarro na localidade suíça de Chiètres, no cantão de Friburgo (oeste), fez hoje vários mortos e feridos, confirmou a polícia regional à agência de notícias local ATS.

As autoridades não revelaram o número exato de vítimas nem se pronunciaram sobre as causas do incêndio no "autocarro postal", um serviço de transporte público icónico no país, que liga localidades rurais e montanhosas e deve o seu nome ao facto de ter sido inicialmente criado para distribuir o correio.

A polícia regional acrescentou que um dos feridos foi transportado de helicóptero para receber cuidados médicos, enquanto o local do acidente foi isolado com um perímetro de segurança.