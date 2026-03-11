Mercado imobiliário regional está mais internacional

A RE/MAX, através de um comunicado, dá conta que na Região Autónoma da Madeira, o arrendamento representou 19,1% das transacções, evidenciando mais expressão face aos Açores, onde esta tipologia correspondeu a 7,4%.

No conjunto dos dois arquipélagos, as moradias mantiveram-se como o tipo de imóvel mais transaccionado, representando 47,7% das operações (47,5% em 2024). Os apartamentos conservaram a segunda posição, embora haja perda de peso relativo, de 25,1% em 2024 para 22,2% em 2025.

O grande destaque vai para os terrenos, que ocuparam o terceiro lugar com 21,4% das transações. Em 2025, a RE/MAX registou um crescimento expressivo de 35,9% no número de transações de terrenos, fator determinante para o reforço da sua importância no mercado imobiliário insular. Nos Açores, os terrenos mantiveram-se como o segundo tipo de imóvel mais transacionado. Quanto às tipologias, as frações T2 foram as mais procuradas: moradias T2 nos Açores e apartamentos T2 na Madeira lideraram as preferências.

A diversidade de clientes internacionais continua a marcar a diferença entre regiões. Em 2025, os clientes nacionais representaram cerca de dois terços das transações na Madeira, enquanto nos Açores corresponderam a quase 90%. Os clientes alemães integram o Top 3 de nacionalidades estrangeiras em ambas as regiões. Já os clientes norte-americanos revelam maior expressão nos Açores, onde representam mais de um terço das transações realizadas por clientes internacionais.

No total, a rede RE/MAX concretizou negócios com 22 nacionalidades diferentes nos Açores e 38 nacionalidades na Madeira, evidenciando um mercado particularmente heterogéneo nesta última região.

“Em 2025, a rede RE/MAX intensificou a sua presença nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, reforçando a liderança indiscutível do mercado, através de um crescimento estrutural e de um aumento da atividade. As perspectivas para 2026 são, naturalmente, muito positivas, atendendo à conjuntura do mercado atual e ao crescente interesse de famílias e investidores pela rede como a sua marca de eleição”, refere Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal.

Em 2025, a RE/MAX Portugal reforçou a sua presença nas Ilhas com a abertura de uma nova franquia na Ilha do Faial, nos Açores, passando a contar com um total de 13 agências no conjunto dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.