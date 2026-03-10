Seguro toma posse, guerra preocupa mercados e pacote laboral divide parceiros

Correio da Manhã:

- "Guerra ameaça subida de juros. Mercado antecipa aumento das taxas"

- "Seguro contra frenesi exige compromisso aos partidos. Novo Presidente entra em Belém com a família"

- "Jovens gastam 4 horas/dia nas redes"

- "Crime no Algarve. Pai de vitima sem indemnização"

- "Almada. Médica e enfermeira respondem por morte"

- "Após empate com Dragão. Mourinho arrasa dupla do Benfica que custou 42 milhões"

- "Sporting. Hjulmand confiante para desafio no Ártico"

- "Viseu. Começa a ser julgado homicídio no Palácio do Gelo"

- "A ex-sócio. Arregimenta dois homens para cobrar 35 mil euros"

Público:

- "Novo Presidente. Seguro pede compromissos para 'um país mais viável'"

- "I Liga. Campeonato está entregue ao FC Porto? Ainda é cedo para dizer"

- "Microdramas. Extremamente ao alto incrivelmente perto: as séries do momento já estão na RTP"

- "Óxido nitroso. 'Droga do riso': aumentam as intoxicações que chegam ao SNS e disparam as apreensões"

- "Finanças investigam forte aumento de exportações para parceiros da Rússia"

- "Tensão política. Como Passos e Montenegro foram de aliados a desavindos"

- "Pacote laboral. Patrões dão por terminadas negociações sem acordo"

- "Alemanha. CDU de Merz falha primeiro teste eleitoral do ano"

- "Constitucional. Recurso sobre Spinumviva foi entregue fora de prazo, diz TC"

Jornal de Notícias:

- "Seguro 'amarra' partidos até ao fim da legislatura"

- "Guerra faz aumentar gás de botija para dois milhões já este mês"

- "FC Porto. Ex-treinador compara Pietuszewski a Lamine Yamal"

- "Benfica. Renovação de Mourinho só no final da época"

- "Rutura no pacote laboral pode obrigar Governo a um acordo partidário"

- "Porto. Torre dos Clérigos visitado pelo equivalente à população portuguesa"

- "Insegurança. Café na zona do Pinheiro Manso assaltado mais de 20 vezes"

- "Educação. Escolas de ensino artístico forçadas a pedir empréstimos"

- "Pesca. Depois das cheias pode vir a bonança no negócio da lampreia"

Diário de Notícias:

- "Tomada de Posse. Presidente Seguro exige aos partidos soluções para não haver dissoluções"

- "Carneiro à frente no empate técnico PS-AD-Chega"

- "Não há acordo para o pacote laboral"

- "Combustíveis. [Ministro das Finanças, Miranda] Sarmento duvida de plano para travar crude, diz que Bruxelas dará OK a apoio do ISP"

- "Médio Oriente. Irão dá sinal de reforço da linha dura, mas Trump diz que a guerra está a caminho do fim"

- "Justiça. Sala de audiências para migrantes barrados no aeroporto pronta 'até ao verão'"

- "Património. Vistos de longe estão bem, ao perto nem por isso. O restauro dos Murais de Almada na Gare de Alcântara"

- "Atletismo. Virtus cresce em Portugal com base no trabalho dos clubes, famílias e federação"

Negócios:

- "Reservas são a chave para acalmar preço do petróleo"

- "Seguro chega a Belém para estancar 'frenesim eleitoral'"

- "Comunicações. Adyta protege mensagens das Forças Armadas com 'app' lusa"

- "Trabalho. Patrões dizem que 'não há acordo' sobre a lei laboral"

- "Radar África. Brasileiros da SEM estão mais próximos de Angola"

O Jornal Económico:

- "Maior encontro de banqueiros é hoje"

- "Trump promete guerra rápida e acalma mercados"

- "Finanças admitem défice com respostas ao mau tempo e à guerra"

- "Moldes, têxteis, transportes e metal temem impacto do negócio"

- "[Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP e da CAP:] 'Todas as indústrias estão expostas à inflação'"

- "Bruxelas alerta para implicações profundas, de longo prazo"

- "Zona euro deve preparar-se para longa instabilidade"

O Jogo:

- "[FC Porto] A finta que correu o mundo. Pietuszewski sentou Otamendi, num golpe de asa que reforçou impacto explosivo do craque polaco"

- "Sporting. [Bruno Sá:] 'Esta direção toma decisões sem muita clareza'"

- "Benfica. Mourinho à procura de outro Aursnes"

- "V. Guimarães. Luís Pinto despedido e Gil Lameiras promovido"

- "Entrevista. [Lipcsei:] 'Chorei dois dias a morte de Jorge Costa'"

A Bola:

- "Ordem para resistir. Continuar a acreditar é a mensagem de Mourinho para o balneário"

- "António Oliveira. 'O Brasil marcou-me profundamente"

- "Sporting. 'Não podem subestimar o Bodo'. Skoglund, antigo ponta de lança norueguês dos leões, deixa aviso"

- "'Podemos fazer história'. Hjulmand diz que 'ambiente continua bom apesar da desilusão em Braga"

- "FC Porto. Tradição rima com campeão"

- "V. Guimarães. Gil Lameiras rende Luís Pinto"

Record:

- "Benfica. Otamendi prepara adeus. Saída do argentino no final da época ganha força"

- "Sporting. Hjulmand quer reação ao empate em Braga. Capitão aperta com eles"

- "FC Porto. Martim em dúvida para Estugarda. Lesão no pé direito"

- "V. Guimarães. Gil Lameiras promovido. Técnico da equipa B rende Luís Pinto"

- "Liga. Tondela 0 Rio Ave 1"