Seguro toma posse, guerra preocupa mercados e pacote laboral divide parceiros
Correio da Manhã:
- "Guerra ameaça subida de juros. Mercado antecipa aumento das taxas"
- "Seguro contra frenesi exige compromisso aos partidos. Novo Presidente entra em Belém com a família"
- "Jovens gastam 4 horas/dia nas redes"
- "Crime no Algarve. Pai de vitima sem indemnização"
- "Almada. Médica e enfermeira respondem por morte"
- "Após empate com Dragão. Mourinho arrasa dupla do Benfica que custou 42 milhões"
- "Sporting. Hjulmand confiante para desafio no Ártico"
- "Viseu. Começa a ser julgado homicídio no Palácio do Gelo"
- "A ex-sócio. Arregimenta dois homens para cobrar 35 mil euros"
Público:
- "Novo Presidente. Seguro pede compromissos para 'um país mais viável'"
- "I Liga. Campeonato está entregue ao FC Porto? Ainda é cedo para dizer"
- "Microdramas. Extremamente ao alto incrivelmente perto: as séries do momento já estão na RTP"
- "Óxido nitroso. 'Droga do riso': aumentam as intoxicações que chegam ao SNS e disparam as apreensões"
- "Finanças investigam forte aumento de exportações para parceiros da Rússia"
- "Tensão política. Como Passos e Montenegro foram de aliados a desavindos"
- "Pacote laboral. Patrões dão por terminadas negociações sem acordo"
- "Alemanha. CDU de Merz falha primeiro teste eleitoral do ano"
- "Constitucional. Recurso sobre Spinumviva foi entregue fora de prazo, diz TC"
Jornal de Notícias:
- "Seguro 'amarra' partidos até ao fim da legislatura"
- "Guerra faz aumentar gás de botija para dois milhões já este mês"
- "FC Porto. Ex-treinador compara Pietuszewski a Lamine Yamal"
- "Benfica. Renovação de Mourinho só no final da época"
- "Rutura no pacote laboral pode obrigar Governo a um acordo partidário"
- "Porto. Torre dos Clérigos visitado pelo equivalente à população portuguesa"
- "Insegurança. Café na zona do Pinheiro Manso assaltado mais de 20 vezes"
- "Educação. Escolas de ensino artístico forçadas a pedir empréstimos"
- "Pesca. Depois das cheias pode vir a bonança no negócio da lampreia"
Diário de Notícias:
- "Tomada de Posse. Presidente Seguro exige aos partidos soluções para não haver dissoluções"
- "Carneiro à frente no empate técnico PS-AD-Chega"
- "Não há acordo para o pacote laboral"
- "Combustíveis. [Ministro das Finanças, Miranda] Sarmento duvida de plano para travar crude, diz que Bruxelas dará OK a apoio do ISP"
- "Médio Oriente. Irão dá sinal de reforço da linha dura, mas Trump diz que a guerra está a caminho do fim"
- "Justiça. Sala de audiências para migrantes barrados no aeroporto pronta 'até ao verão'"
- "Património. Vistos de longe estão bem, ao perto nem por isso. O restauro dos Murais de Almada na Gare de Alcântara"
- "Atletismo. Virtus cresce em Portugal com base no trabalho dos clubes, famílias e federação"
Negócios:
- "Reservas são a chave para acalmar preço do petróleo"
- "Seguro chega a Belém para estancar 'frenesim eleitoral'"
- "Comunicações. Adyta protege mensagens das Forças Armadas com 'app' lusa"
- "Trabalho. Patrões dizem que 'não há acordo' sobre a lei laboral"
- "Radar África. Brasileiros da SEM estão mais próximos de Angola"
O Jornal Económico:
- "Maior encontro de banqueiros é hoje"
- "Trump promete guerra rápida e acalma mercados"
- "Finanças admitem défice com respostas ao mau tempo e à guerra"
- "Moldes, têxteis, transportes e metal temem impacto do negócio"
- "[Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP e da CAP:] 'Todas as indústrias estão expostas à inflação'"
- "Bruxelas alerta para implicações profundas, de longo prazo"
- "Zona euro deve preparar-se para longa instabilidade"
O Jogo:
- "[FC Porto] A finta que correu o mundo. Pietuszewski sentou Otamendi, num golpe de asa que reforçou impacto explosivo do craque polaco"
- "Sporting. [Bruno Sá:] 'Esta direção toma decisões sem muita clareza'"
- "Benfica. Mourinho à procura de outro Aursnes"
- "V. Guimarães. Luís Pinto despedido e Gil Lameiras promovido"
- "Entrevista. [Lipcsei:] 'Chorei dois dias a morte de Jorge Costa'"
A Bola:
- "Ordem para resistir. Continuar a acreditar é a mensagem de Mourinho para o balneário"
- "António Oliveira. 'O Brasil marcou-me profundamente"
- "Sporting. 'Não podem subestimar o Bodo'. Skoglund, antigo ponta de lança norueguês dos leões, deixa aviso"
- "'Podemos fazer história'. Hjulmand diz que 'ambiente continua bom apesar da desilusão em Braga"
- "FC Porto. Tradição rima com campeão"
- "V. Guimarães. Gil Lameiras rende Luís Pinto"
Record:
- "Benfica. Otamendi prepara adeus. Saída do argentino no final da época ganha força"
- "Sporting. Hjulmand quer reação ao empate em Braga. Capitão aperta com eles"
- "FC Porto. Martim em dúvida para Estugarda. Lesão no pé direito"
- "V. Guimarães. Gil Lameiras promovido. Técnico da equipa B rende Luís Pinto"
- "Liga. Tondela 0 Rio Ave 1"