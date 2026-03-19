Líder do PS desloca-se hoje a Caracas

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desloca-se hoje a Caracas para uma visita à Venezuela que decorre até domingo, em que se encontrará com representantes da comunidade portuguesa, responsáveis do Governo e Assembleia Nacional.

"O secretário-geral do PS manterá reuniões com responsáveis políticos venezuelanos, do Governo e da Assembleia Nacional, para além de ir encontrar-se com diversas associações da comunidade portuguesa daquele país", divulgou o PS, numa nota de imprensa.

José Luís Carneiro chega esta noite a Caracas e permanece até domingo, regressando a Portugal na segunda-feira.

O líder socialista é acompanhado nesta deslocação pelo presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas do PS, Paulo Pisco.

Também o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, anunciou na quarta-feira que visita a Venezuela entre 31 de março e 02 de abril, onde terá reuniões com autoridades locais e encontros com a comunidade portuguesa.

"Na visita estão previstas deslocações a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais", adianta a nota.

Da agenda constam igualmente "encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e a diáspora empresarial".

Após a captura de Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, durante uma operação militar em 03 de janeiro, os Estados Unidos e a Venezuela estabeleceram no início do mês um acordo para "restaurar as relações diplomáticas e consulares".

Posteriormente, em 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.